В Крыму обезврежена экстремистская группа, созданная помощником депутата Рады

ФСБ совместно с МВД России пресекла деятельность экстремистской группы в Крыму.

Как сообщили ТАСС в Центре общественных связей ФСБ, группировка была создана Эролом Велиевым — помощником депутата Верховной рады Украины Мустафы Джемилева по указанию находящегося в розыске лидера Меджлиса крымско-татарского народа (запрещен в России) Рефата Чубарова при поддержке СБУ.

Группа была сформирована в Харькове. По данным ФСБ, кроме Велиева в нее входили бывшие спортсмены-боксеры Стешенко и Третьяков. Экстремисты планировали преступления против крымских татар и нагнетание напряженности на полуострове.