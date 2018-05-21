Смертельная авария в Петрозаводске: мужчину сбили на пешеходном переходе дважды

Поздним воскресным утром 20 мая в Петрозаводске произошла авария: легковой автомобиль сбил на "зебре" мужчину, в результате чего пешехода отбросило под колеса ехавшего рядом автобуса.

От полученных травм мужчина скончался на месте. Очевидцы утверждают, что из-за ДТП на Лесном проспекте образовалась гигантская пробка, а последствия аварии устранялись более четырех часов.