"Зенит" предлагает тренеру Сарри зарплату 7 млн евро в год

Санкт-петербургский футбольный клуб "Зенит" продолжает переговоры с разными специалистами, которые могли бы занять вакантное место главного тренера команды. Новые подробности поступают из Италии относительно наставника "Наполи" Маурицио Сарри.

Сообщается, что российский клуб активно ведет переговоры с Сарри и уже предложил ему контракт с зарплатой более 7 миллионов евро в год. Однако наставник "Наполи" не заинтересован в работе в "Зените" и откажется от предложения даже если петербуржцы увеличат свое предложения на два миллиона, отмечает Чемпионат.com.