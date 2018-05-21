Задержан мужчина, открывший стрельбу в ТЦ на Тишинке

В одном из московских ТЦ сотрудники полиции задержали подозреваемого в стрельбе, передает "Интерфакс".

По словам официального представителя МВД РФ Ирины Волк, сотрудник охраны одного из торговых центров на Тишинской площади сообщил, что молодой человек в помещении торгового центра открыл стрельбу из предмета похожего на газовый пистолет и разбил стеклянную витрину.

По ее словам, 29-летний мужчина выстрелил из газового пистолета в охранника ТЦ, после чего ломом разбил стеклянную дверь и попробовал скрыться. Когда охранник попытался его задержать, мужчина выстрелил еще дважды.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство".