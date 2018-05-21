Михаил Барщевский попал в больницу Люберец с подозрением на инфаркт

С подозрением на инфаркт госпитализирован 62-летний известный юрист, полномочный представитель правительства Российской Федерации в высших судебных инстанциях Михаил Барщевский.

Как сообщает ТАСС, с 20 мая он находится в городской больнице в подмосковных Люберцах. Юрист сам подтвердил СМИ информацию о своей госпитализации.

Утром 21 мая врачи приняли решение перевести Барщевского из люберецкой больницы в одно из медучреждений Москвы.