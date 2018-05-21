"Милан" пытается заполучить Маруана Феллайни

Итальянский футбольный клуб "Милан" ведет переговоры с бельгийским полузащитником английского "Манчестер Юнайтед" Маруаном Феллайни. Об этом рассказал спортивный директор "россонери" Массимилиано Мирабелли.

"Он может стать важной частью команды, — сказал Миарбелли, которого цитирует РИА Новости​​​. — Мы знаем, что он не будет продлевать контракт с "МЮ", но трудно сказать, что мы близки к достижению договоренности о переходе".

СМИ сообщают, что "Милан" уже предложил бельгийцу трехлетний контракт. В нынешнем сезоне он провел 23 матча во всех турнирах и забил пять голов.