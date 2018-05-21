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Российский Крым 40 минут назад
Задержанные в Крыму экстремисты причастны к поджогу дома муфтия
Центр общественных связей ФСБ РФ опубликовал видео допроса одного из задержанных в Крыму экстремистов.
ФСБ совместно с МВД обезвредила деятельность экстремистской группы. Она была создана Эролом Велиевым (помощником депутата Верховной рады Мустафы Джемилева) по указанию Рефата Чубарова. В группу входили боксеры Стешенко и Третьяков. За каждую успешную акцию им было обещано 500 долларов США.
Во время допроса Стешенко рассказал, что в январе 2018 года Велиев поставил ему и Третьякову задачу – поджечь дом муфтия Крыма Эмирали Аблаева.
"Мы сели в машину и поехали на улицу Каранфиль, он сказал нам, что здесь живет муфтий Крыма. Сказал, что надо будет сделать поджог его дома. Для этого надо будет сходить в магазин, купить две бутылки с вином, чтобы замешать в них коктейль Молотова", — рассказал задержанный.
Однако Стешенко отказался участвовать в теракте, так как могли пострадать невинные люди. В итоге Велиев и Третьяков сами купили вино и вдвоем поехали на место преступления.
По сообщению ФСБ, экстремисты планировали совершение преступлений для устрашения пророссийски настроенных крымских татар и нагнетания межнациональной напряженности на территории полуострова.
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