Задержанные в Крыму экстремисты причастны к поджогу дома муфтия

Центр общественных связей ФСБ РФ опубликовал видео допроса одного из задержанных в Крыму экстремистов.

ФСБ совместно с МВД обезвредила деятельность экстремистской группы. Она была создана Эролом Велиевым (помощником депутата Верховной рады Мустафы Джемилева) по указанию Рефата Чубарова. В группу входили боксеры Стешенко и Третьяков. За каждую успешную акцию им было обещано 500 долларов США.

Во время допроса Стешенко рассказал, что в январе 2018 года Велиев поставил ему и Третьякову задачу – поджечь дом муфтия Крыма Эмирали Аблаева.

"Мы сели в машину и поехали на улицу Каранфиль, он сказал нам, что здесь живет муфтий Крыма. Сказал, что надо будет сделать поджог его дома. Для этого надо будет сходить в магазин, купить две бутылки с вином, чтобы замешать в них коктейль Молотова", — рассказал задержанный.

Однако Стешенко отказался участвовать в теракте, так как могли пострадать невинные люди. В итоге Велиев и Третьяков сами купили вино и вдвоем поехали на место преступления.

По сообщению ФСБ, экстремисты планировали совершение преступлений для устрашения пророссийски настроенных крымских татар и нагнетания межнациональной напряженности на территории полуострова.