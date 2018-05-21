Тренер "Тосно" Дмитрий Парфенов возглавит "Урал"

Главный тренер футбольного клуба "Тосно" из Ленинградской области Дмитрий Парфенов покинет команду и возглавит екатеринбургский "Урал". При этом действующему наставнику уральцев Александру Тарханову будет предложена должность консультанта.

Как сообщает РИА Новости, Парфенов 21 мая прилетит в Екатеринбург для подписания контракта с "Уралом". Ранее "Тосно" не смог сохранить место в Российской футбольной премьер-лиге. Позже сообщалось, что клуб может прекратить существование из-за финансовых проблем.