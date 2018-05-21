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Новое правительство России 41 минута назад
21 мая 201811:03
Путин внес в Думу кандидатуру Кудрина для назначения главой Счетной палаты
Президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму кандидатуру Алексея Кудрина для рассмотрения на пост главы Счетной палаты, передает РИА Новости.
Предыдущий председатель Счетной палаты Татьяна Голикова была освобождена от своей должности 17 мая. Голикова возглавляла Счетную палату с 2013 года.
Госдума предлагает президенту не менее трех кандидатов, из которых президент выбирает одного и вносит на утверждение в Госдуму.
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