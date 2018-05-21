Тема:

Нанотехнологии и решения на их основе 36 минут назад

Новости Наука

21 мая 201811:05 Анатолий Глянцев

Новая батарейка революционной архитектуры заряжается за несколько секунд

Каждая отдельная ячейка, запасающая энергию, имеет размеры в десятки нанометров.
Иллюстрация Wiesner Group.

Нанотехнологии помогли создать аккумулятор с рекордной скоростью зарядки. Достижение описано в научной статье, опубликованной в журнале Energy & Environmental Science командой во главе с Ульрихом Визнером (Ulrich Wiesner) из Корнелльского университета.

Авторы отошли от традиционной схемы "один катод, один анод и много электролита между ними". Вместо этого они создали сложную 3D-структуру, содержащую тысячи наноразмерных пор и тонкие плёнки электролита.

Основная составляющая нового аккумулятора – её анод, изготовленный из углеродного сополимера. По форме он напоминает сложную фигуру, известную как гироид (gyroid). В нём множество периодически расположенных пор, размер которых не превышает 40 нанометров.

Разумеется, подобную структуру невозможно было бы создать "вручную". Авторы воспользовались методом самосборки, который широко применяется нанотехнологами. Он заключается в создании условий, при которых крошечные компоненты устройства сами выстраиваются нужным образом.

Анод покрыт плёнкой электролита толщиной 10 нанометров. Он обладает ионной, а не электронной проводимостью (то есть по нему перемещаются заряженные ионы, а не электроны). Очень важно, чтобы эта пленка не имела дефектов, так как в противном случае может произойти короткое замыкание и воспламенение устройства. К счастью, в распоряжении человечества есть метод электрополимеризации, позволяющий создать плёнку нужного качества.

В поры анода добавлена сера, которая выполняет роль катода. Чтобы отводить запасённое в батарее электричество, остальная часть пор заполнена полимером PEDOT, который является хорошим проводником.

"Это поистине революционная архитектура батареи", – резюмирует Визнер в пресс-релизе исследования.

Главное преимущество нового устройства – невиданная скорость зарядки. По оценкам разработчиков, аккумулятор, питающий мобильное устройство, можно будет зарядить за несколько секунд.

Впрочем, технология пока не готова к промышленному применению. Проблемой остаётся изменение объёма серы при зарядке и разрядке. Периодически расширяющая серная "пробка" постепенно разрушает слой полимера PEDOT, не обладающий такой пластичностью. В результате ячейка постепенно выходит из строя, и ёмкость аккумулятора снижается. Авторы работают над тем, чтобы исправить этот недостаток.

Напомним, что "Вести.Наука" (nauka.vesti.ru) ранее писали об аккумуляторах, работающих на основе органики, ионов алюминия и литий-воздушных батарейках.

Ранее по теме

Сейчас

10:45

Путин внес в Думу кандидатуру Кудрина для назначения главой Счетной палаты

09:51

В Крыму обезврежена экстремистская группа

08:49

В Южно-Сахалинске горит 10-этажный дом

08:43

Самолет экстренно сел в Волгограде из-за разгерметизации

06:21

ЧП в токийском аэропорту: авиалайнер загорелся на взлете

05:19

На выборах президента Венесуэлы лидирует Николас Мадуро

03:21

Ситуация с лесными пожарами в Бурятии стабилизируется

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Экономика

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Сегодня

В Крыму обезврежена экстремистская группа, созданная помощником депутата Рады

В Крыму обезврежена экстремистская группа, созданная помощником депутата Рады

1 час назад
Путин внес в Думу кандидатуру Кудрина для назначения главой Счетной палаты

Путин внес в Думу кандидатуру Кудрина для назначения главой Счетной палаты

33 минуты назад
Из горящего дома в Южно-Сахалинске эвакуировали 150 человек

Из горящего дома в Южно-Сахалинске эвакуировали 150 человек

1 час назад
Одни танцуют, другие протестуют: Мадуро останется в кресле президента до 2025 года

Одни танцуют, другие протестуют: Мадуро останется в кресле президента до 2025 года

2 часа назад
По Крымскому мосту проехало уже 100 тысяч автомобилей

По Крымскому мосту проехало уже 100 тысяч автомобилей

2 часа назад
Михаил Барщевский попал в больницу Люберец с подозрением на инфаркт

Михаил Барщевский попал в больницу Люберец с подозрением на инфаркт

40 минут назад
Задержан мужчина, открывший стрельбу в ТЦ на Тишинке

Задержан мужчина, открывший стрельбу в ТЦ на Тишинке

1 час назад
Самолет экстренно сел в Волгограде из-за разгерметизации

Самолет экстренно сел в Волгограде из-за разгерметизации

2 часа назад
В Тюмени ураган искалечил 39 человек

В Тюмени ураган искалечил 39 человек

1 час назад
Лесные пожары наступают: в Бурятии при тушении огня погибли два человека

Лесные пожары наступают: в Бурятии при тушении огня погибли два человека

1 час назад
Нужна помощь: Рому Курбанова спасут лекарства и специальное питание

Нужна помощь: Рому Курбанова спасут лекарства и специальное питание

2 часа назад
Хиллари Клинтон о России: если вы не можете победить их — присоединитесь к ним

Хиллари Клинтон о России: если вы не можете победить их — присоединитесь к ним

5 часов назад
Сборная Швеции сохранила титул чемпиона мира по хоккею

Сборная Швеции сохранила титул чемпиона мира по хоккею

11 часов назад
Инженеры построили дом на кончике оптического волокна

Инженеры построили дом на кончике оптического волокна

1 час назад
В Хомсе найдены склады с натовским оружием

В Хомсе найдены склады с натовским оружием

2 часа назад
На Украине сержант ранил 9 человек, бросив в них гранату

На Украине сержант ранил 9 человек, бросив в них гранату

3 часа назад
Утрата эстетики: Яровая прокомментировала "оскорбительный" букет для Меркель

Утрата эстетики: Яровая прокомментировала "оскорбительный" букет для Меркель

2 часа назад
В России начался сезон клещей

В России начался сезон клещей

4 часа назад
Смертельная авария в Петрозаводске: мужчину сбили на пешеходном переходе дважды

Смертельная авария в Петрозаводске: мужчину сбили на пешеходном переходе дважды

1 час назад
Сильвио Берлускони понравился русский Крым

Сильвио Берлускони понравился русский Крым

5 часов назад
Сексизм в мультфильмах: 50 случаев

Сексизм в мультфильмах: 50 случаев

1 час назад
Под Хабаровском совершил аварийную посадку частный вертолет

Под Хабаровском совершил аварийную посадку частный вертолет

12 часов назад
Рафаэль Надаль стал победителем турнира "Мастерс" в Риме

Рафаэль Надаль стал победителем турнира "Мастерс" в Риме

14 часов назад
Данные правят людьми: в Google изобразили "дивный новый мир"

Данные правят людьми: в Google изобразили "дивный новый мир"

35 минут назад
Сильное извержение угрожает жителям Гавайских островов серьезными проблемами

Сильное извержение угрожает жителям Гавайских островов серьезными проблемами

5 часов назад
Мощная песчаная буря накрыла один из регионов Китая

Мощная песчаная буря накрыла один из регионов Китая

5 часов назад
Договор о РСМД стал очередным поводом для западных нападок на Россию

Договор о РСМД стал очередным поводом для западных нападок на Россию

5 часов назад
Месси стал пятикратным обладателем "Золотой бутсы"

Месси стал пятикратным обладателем "Золотой бутсы"

11 часов назад
В Неаполе обнаружен якобы утраченный труд Сенеки-старшего

В Неаполе обнаружен якобы утраченный труд Сенеки-старшего

13 часов назад
Трамп устроил новую интифаду

Трамп устроил новую интифаду

13 часов назад
Вечер с Владимиром Соловьевым. Эфир от 20 мая 2018 года

Вечер с Владимиром Соловьевым. Эфир от 20 мая 2018 года

13 часов назад
1 289
Кадыров призвал "не переводить стрелки" на ИГ

Кадыров призвал "не переводить стрелки" на ИГ

13 часов назад
Новому кабмину придется добиться прорыва во всех областях

Новому кабмину придется добиться прорыва во всех областях

14 часов назад
Российская армия нацелилась на ближний космос

Российская армия нацелилась на ближний космос

14 часов назад
США дали Украине карт-бланш на расправу над журналистами

США дали Украине карт-бланш на расправу над журналистами

15 часов назад
Российские школьники взяли 9 призовых мест на Intel ISEF

Российские школьники взяли 9 призовых мест на Intel ISEF

17 часов назад
МВД Британии отказалось комментировать ситуацию с Абрамовичем

МВД Британии отказалось комментировать ситуацию с Абрамовичем

17 часов назад
В Вашингтоне пума загнала в ловушку и растерзала велосипедиста

В Вашингтоне пума загнала в ловушку и растерзала велосипедиста

17 часов назад
Маск анонсировал "Теслу" с двумя двигателями

Маск анонсировал "Теслу" с двумя двигателями

18 часов назад
100 тысяч в сутки за квартиру: московское "гостеприимство" поражает болельщиков

100 тысяч в сутки за квартиру: московское "гостеприимство" поражает болельщиков

21 час назад
Citigroup оштрафовали на $7 млн за провальное IPO

Citigroup оштрафовали на $7 млн за провальное IPO

18.05.2018 23:58
Первые товарные седаны Lada Vesta Cross замечены у дилеров

Первые товарные седаны Lada Vesta Cross замечены у дилеров

18.05.2018 16:10
"Котёнок с улицы Лизюкова 2": в кино выходит продолжение популярного мультика

"Котёнок с улицы Лизюкова 2": в кино выходит продолжение популярного мультика

18.05.2018 16:05
Cамые дешевые курорты для россиян этим летом

Cамые дешевые курорты для россиян этим летом

18.05.2018 09:58
Хит-парад. Самые дорогие в мире серийные SUV

Хит-парад. Самые дорогие в мире серийные SUV

18.05.2018 01:49
5 способов сделать утренний кофе полезнее

5 способов сделать утренний кофе полезнее

19.05.2018 11:45
Программа "Индустрия кино" от 19 мая 2018 года

Программа "Индустрия кино" от 19 мая 2018 года

19.05.2018 01:36
281
Оркестр Павла Когана исполнит "Волшебную флейту" в Соборной палате

Оркестр Павла Когана исполнит "Волшебную флейту" в Соборной палате

17.05.2018 20:18
Чайковский и Рахманинов: Консерватория приглашает на фортепианные концерты

Чайковский и Рахманинов: Консерватория приглашает на фортепианные концерты

14.05.2018 16:05