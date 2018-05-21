11 пассажиров со сломавшегося самолета из Антальи отказались лететь резервным бортом

Южная транспортная прокуратура проводит расследование обстоятельств внепланового приземления в аэропорту Волгограда самолета турецкой авиакомпании Onur Air., который летел из Антальи в Челябинск, сообщает "Россия 24".

Это произошло в 22-40 20 мая из-за разгерметизации салона самолета. На борту находилось 226 пассажиров и 8 членов экипажа. По словам представителя аэропорта, людей разместили в терминалах аэропорта, а тех, у кого дети — в гостинице.

Утром 21 мая в Волгоград прибыл резервный борт, в 10:40 он уже вылетел в Челябинск.

Однако 11 пассажиров самолета, экстренно приземлившегося в Волгограде, отказались от вылета в Челябинск резервным бортом, передает РИА Новости со ссылкой на представителя аэропорта.

По его словам, 10 человек уехали своим ходом, один находится в больнице.