Радаев: Болгарии нужны поставки российского газа

Президент Болгарии Румен Радев заявил, что Болгария нуждается в прямых поставках российского газа через Черное море. По словам Радева, такой путь доставки топлива будет отвечать требованиям энергетической безопасности и эффективности не только в отношении страны, но и всего Евросоюза. Об этом заявил в интервью газете "Коммерсант".

"Болгария нуждается в прямых поставках российского газа через Черное море. Назовем это "Болгарским потоком". Такой подход диктуется здравым смыслом и требованиями энергетической безопасности и эффективности, и не только в отношении Болгарии, но и Европейского союза в целом", — отметил болгарский лидер.

Он отметил, что и для России, и для Болгарии для расширения поставок российского природного газа в Европу логичным выбором является путь через болгарскую территорию. "Поэтому в наших общих интересах получить прямой выход российского газа на черноморское побережье Болгарии", — сказал Радев, добавив, что Болгария в качестве газораспределительного центра обладает таким преимуществом, как уже построенная и действующая газотранспортная система, соединяющая страну с другим государствами Центральной Европы.

Также Болгария намерена добиться увеличения объемов транзита газа при поддержке ЕС. "По линии Фонда соединения Европы было безвозмездно выделено 920 тысяч евро на предпроектные изыскания. Работы уже ведутся, а одной из основных целей проекта является увеличение транзита природного газа, в том числе и российского, через территорию Болгарии", — сказал президент Болгарии.