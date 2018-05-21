Мозгов, Швед и Карасев вызваны в сборную России по баскетболу

Центровой клуба Национальной баскетбольной ассоциации "Бруклин Нетс" Тимофей Мозгов и разыгрывающий подмосковных "Химок" Алексей Швед вызваны в сборную России для подготовки к отборочным матчам Кубка мира 2019 года.

Всего на сбор, как сообщается на сайте Российской федерации баскетбола, вызваны

На сбор, который стартует в Новогорске 19 июня, вызваны 16 человек:

защитники — Евгений Бабурин, Дмитрий Кулагин, Дмитрий Хвостов (все из клуба "Локомотив-Кубань"), Михаил Кулагин, Виталий Фридзон (оба — ЦСКА), Иван Ухов ("Парма"), Алексей Швед ("Химки");

форварды — Семен Антонов, Андрей Воронцевич, Никита Курбанов (все — ЦСКА), Петр Губанов ("Нижний Новгород"), Андрей Зубков ("Химки"), Сергей Карасев ("Зенит");

центровые — Владимир Ивлев ("Локомотив-Кубань"), Артем Клименко ("Автодор", Саратов), Тимофей Мозгов ("Бруклин").

Кроме того, еще четверо игроков включены в резервный список: защитник Вячеслав Зайцев ("Химки"), форварды Никита Балашов ("Пено Жвайгждес", Литва), Евгений Валиев ("Зенит") и Станислав Ильницкий ("Локомотив-Кубань").