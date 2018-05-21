Огонь полностью уничтожил крышу дома в Южно-Сахалинске

Сильный пожар полностью уничтожил крышу 10-этажного жилого дома в центре Южно-Сахалинска. Выгорело 700 квадратных метров.

Возгорание началось в одной из квартир на 10-м этаже. Огонь быстро перекинулся на чердак. Из дома были эвакуированы 150 человек. Погибших и пострадавших нет.

Как сообщает РИА Новости, на место прибыли губернатор Олег Кожемяко и мэр города Сергей Надсадин. Позже мэрия проведет встречу с жильцами, чьи квартиры пострадали от пожара. Уже определены подрядчики, которые займутся восстановлением кровли. К работе они приступят сразу же после того, как на крыше закончат работать пожарные.

По данным ТАСС, к настоящему моменту огонь уже потушен. Жильцы возвращаются в свои квартиры. Прокуратура проводит по факту происшествия проверку.