Водитель вылетел в окно после ДТП с переворотом на западе Украине. Видео

Камера наблюдения запечатлела момент серьезной аварии, произошедшей в минувшее воскресенье, 20 мая, в городе Коломые, расположенном в Ивано-Франковской области.

Автомобиль Mercedes врезался в Fiat, выехавший на перекресток. После столкновения протараненная машина встала на два колеса, буквально рухнула на оказавшуюся на ее пути Mazda, после чего перевернулась.

В момент приземления Fiat, из окна транспортного средства вылетел водитель, стремительно поднявшийся на ноги и ретировавшийся подальше от места ДТП.

По предварительной информации, никто из участников произошедшего инцидента серьезно не пострадал.