Появилось видео рокового прыжка парашютистов в Татарстане

В Татарстане два опытных парашютиста разбились после столкновения в небе. Закрепленная шлеме их коллеги камера зафиксировала последние секунды жизни спортсменов, за плечами у каждого из которых было не менее 600 прыжков.

Трагический инцидент произошел днем 19 мая в Мензелинском районе республики, когда семеро спортсменов выполняли свободное падение с высоты 4 тысяч метров. На уровне 1,6 тысячи метров один из них влетел в раскрывшийся парашют второго. Все попытки распутать стропы успехом не увенчались — парашютисты на высокой скорости рухнули на поле.

"Оба парашютиста в бессознательном состоянии спустились на запасном парашюте. Один из них скончался в карете скорой помощи, второй — в больнице", — сообщало региональное управление СКР.

По словам работников аэроклуба, который сейчас проверяют следователи, погибшие были опытными спортсменами, на счету каждого из них было не менее 600 прыжков. Один из погибших был из Казани, второй — из Набережных Челнов.