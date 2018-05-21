В Москве побит рекорд атмосферного давления 1979 года

С 1979 года в столице не было такого атмосферного давления, как сегодня, 21 мая. На метеостанции ВДНХ в 10:00 оно достигло рекордных 1009 гПа (гектопаскалей), сообщают "Метеоновости".

Для сравнения: 21 мая 1979 года этот показатель составлял 1008,9 гПа. К середине дня давление подрастет еще на одну-две единицы, и 22 мая продолжит расти и составит 1011 гПа.

"Это значение близко к рекордному для этого дня (1013 гПа), но очередной рекорд вряд ли состоится", — отмечается в сообщении "Метеоновостей".

Синоптики напоминают, что при высоком атмосферном давлении могут себя плохо чувствовать люди с заболеваниями сердца и сосудов, которые перенесли инфаркт или инсульт.

Людям, входящим в группу риска, следует внимательнее относиться к самочувствию и при необходимости пользоваться медикаментозными препаратами, напоминает "Интерфакс".