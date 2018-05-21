Водитель джипа отказался пропускать скорую помощь с пациентом на Камчатке. Видео

Житель Петропавловска-Камчатского заблокировал проезд автомобилю скорой помощи – очевидцы запечатлели на видео инцидент, произошедший в минувшую пятницу, 18 мая, на улице Чубарова.

"Машина выехала на сообщение об избиении мужчины. Бригада забрала по указанному адресу пострадавшего, у которого диагностировали закрытую черепно-мозговую травму. Решено было доставить горожанина в нейрохирургическое отделение краевой больницы. По пути бригада встретила внедорожник, который не уступал дорогу. Пришлось вызывать полицию", — приводит слова заместителя главного врача городской станции скорой помощи Галины Куликовой ИА "Кам 24".

На записи видно, как джип перекрыл сравнительно узкий проезд вдоль дома, буквально упершись в машину скорой помощи, у которой были включены световые и звуковые спецсигналы.

По словам медиков, упрямый водитель не давал проехать спецтранспорту около семи минут, после чего скрылся с места инициированного им противостояния.

О реакции правоохранительных органов пока не сообщается.