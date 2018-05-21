В Самарской области мужчина метнул гранату в солдат

В Самарской области мужчина бросил гранату в двух военнослужащих.

Инцидент произошел в лесном массиве в Борском районе Самарской области​​​. Мужчина несколько раз подходил к военнослужащим, которые охраняли склады. Военные просили его отойти от охраняемого объекта. Возникла ссора, после чего солдаты бросились в погоню за подозреваемым. Примерно в километре от складов мужчина метнул в военнослужащих боевую гранату Ф-1.

Как сообщили РИА Новости в Следственном управлении Следственного комитета по региону, один из военнослужащих получил легкие осколочные ранения, второй военный не пострадал.

На следующий день был задержан подозреваемый. Им оказался 34-летний житель Оренбургской области. Около его дома было найдено несколько боевых гранат. Возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на убийство двух лиц", а также по факту незаконного хранения оружия.