Испанский тренер Рафаэль Бенитес отказал "Зениту"

Главный тренер английского футбольного клуба "Ньюкасл" Рафаэль Бенитес ответил отказом на предложение санкт-петербургского "Зенита" возглавить команду.

Отмечается, что руководство "сине-бело-голубых" было готово предложить испанскому специалисту подписать долгосрочный выгодный контракт и выделить значительную сумму на трансферы. Однако Бенитес все равно ответил отказом.

Кроме "Зенита", испанец отказал клубам из Китая и Ближнего Востока, отмечает Чемпионат.com. Его приоритетной целью остается работа в Английской премьер-лиге.