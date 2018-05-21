Подвох суфлера: ведущая назвала "грязным и вонючим" министра вместо вокзала

Украинские пользователи с юмором отреагировали на ляп ведущей "35 канала", которая в прямом эфире заявила: "Грязный и вонючий министр инфраструктуры Владимир Омелян во время рабочего визита в Николаев раскритиковал состояние николаевского железнодорожного вокзала".

Видимо, ведущую подвел телесуфлер, и она прочла заголовок новости без пояснения, кому именно были адресованы эпитеты "грязный и вонючий": вокзалу в Николаеве, или же министру Омеляну.

Это видео с эфира в своем "Фейсбуке" разместил один из украинских пользователей, после чего оно быстро разлетелось по соцсетям.