Роскомнадзор ограничил доступ к 80 сервисам VPN и прокси для доступа к Telegram

Роскомнадзором ограничен доступ к 80 сервисам VPN и прокси, предоставляющим доступ к Telegram. Как пишет газета "Коммерсант", все заблокированные ресурсы были созданы специально для доступа к мессенджеру. Издание уточняет, что 10 ресурсов были разблокированы после того, как перестали предоставлять возможность пользоваться Telegram.

Ранее сообщалось, что Таганский суд Москвы 13 апреля удовлетворил требование Роскомнадзора о блокировке доступа к мессенджеру Telegram в России за непредоставление ФСБ ключей для дешифровки сообщений пользователей. 16 апреля операторы начали блокировать Telegram.