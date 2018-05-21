Маршрутка снесла дорожный знак и врезалась в аптеку после ДТП в Краснодаре. Видео

В сети размещены кадры дорожно-транспортного происшествия, произошедшего утром в минувшее воскресенье, 20 мая, на пересечении улиц Красная и Северная в Краснодаре.

Маршрутное такси, в салоне которого находилось 20 пассажиров, не притормаживая, выехал на перекресток в тот момент, когда на светофоре зажегся желтый сигнал.

Через несколько мгновений в маршрутное транспортное средство врезался Infiniti. После столкновения маршрутка выехала за пределы проезжей части, снесла дорожный знак, задела столб и въехала в аптеку.

По данным СМИ, в результате инцидента пострадал один из пассажиров маршрутки.