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Российские СМИ на Украине 1 час назад
СПЧ обратился к комиссару Совета Европы в связи с арестом Вышинского
Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека обратился к комиссару Совета Европы по правам человека Дуне Миятович в связи с задержанием журналиста Кирилла Вышинского.
В обращении СПЧ подчеркивается, что обвинения, предъявляемые Вышинскому и его коллегам, не имеют под собой оснований. Совет выразил крайнюю обеспокоенность арестом журналиста и попросил Миятович взять ситуацию под свой контроль.
"Необходимо, на наш взгляд, поставить перед властями Украины вопрос о немедленном освобождении Кирилла Вышинского, объективном расследовании обстоятельств случившегося и привлечении к ответственности тех, кто допустил нарушение прав журналиста и его коллег", — говорится в обращении.
Главный редактор агентства "РИА Новости Украина" Кирилл Вышинский был задержан возле своего дома в Киеве 15 мая. Его подозревают в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и государственной измене. Затем журналиста перевезли в Херсон, где суд арестовал его на 60 дней без возможности внесения залога. Защита намерена опротестовать это решение.
Президент России Владимир Путин назвал беспрецедентным задержание Вышинского. По словам главы государства, журналисту пытаются предъявить обвинения в государственной измене за то, что он делал публично и исполнял свои профессиональные обязанности.
В пятницу возле посольства Украины в Москве прошел митинг в поддержку журналистов.
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