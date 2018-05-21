Андрес Иньеста попрощался с "Барселоной" и "Камп Ноу"

Испанский полузащитник футбольного клуба "Барселона" Андрес Иньеста провел прощальный матч за команду. Капитана "сине-гранатовых" провожали на домашнем стадионе "Камп Ноу", который болельщики забили до отказа.

Перед матчем с клубом "Реал Сосьдед" болельщики выложили на трибунах надпись с благодарностью к Иньесте. А после состоялось чествование самой "Барселоны", которая стала чемпионом Испании, и его капитана, который провел последний матч.

Иньеста, игравший за "Барселону" на протяжении 22 лет не смог сдержать эмоции. Кроме того, он в одиночестве просидел до часу ночи на уже опустевшем стадионе.