Москвич устроил пальбу из газового пистолета и разбил ломом стеклянную дверь

В одном из торговых центров Москвы на Тишинской площади 17 мая раздалась пальба: 29-летний мужчина сделал несколько выстрелов из газового пистолета в охранника, затем схватил металлический лом, разбил стеклянную дверь и попытался сбежать, отстреливаясь от преследователя.

Сотрудники патрульно-постовой службы задержали беглеца, и в настоящее время на него заведено уголовное дело. Подозреваемый был отпущен в ожидании суда под подписку о невыезде, а причины, побудившие его к хулиганским действиям, остаются неизвестными.