Великобритания начала три расследования против телеканала RT

Против телеканала RT открыто три новых расследования британским медиарегулятором Ofcom, говорится в очередном бюллетене организации.

В отношении предполагаемых нарушений открыты расследования против новостных программ телеканала 26 апреля и 4 мая 2018 года и в отношении программы Crosstalk 20 апреля, передает РИА Новости​​​.

18 апреля Ofcom сообщил, что открыл семь новых расследований в отношении новостных и документальных программ телеканала RT. В понедельник их количество выросло до 10.

Как отмечает сам регулятор, начало расследования не означает, что вещатель совершил какое-либо нарушение и не все расследования устанавливают факт такого нарушения.

В середине марта Ofcom направил держателю лицензии телеканала RT письмо о возможных санкциях в связи с "делом Скрипаля".

На это главный редактор RT Маргарита Симоньян заявила, что на возможный отзыв лицензии у RT в Британии РФ последует зеркальный ответ. Она при этом выразила надежду, что подобного не произойдет.

Позже официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что "ни одно британское СМИ в России работать не будет, если они закроют RT". В свою очередь Роскомнадзор предупредил о немедленных зеркальных мерах в отношении британских СМИ в случае лишения RT лицензии в Великобритании.

Как известно, отношения РФ и Великобритании значительно обострились после инцидента в британском Солсбери. Власти Великобритании утверждают, что к отравлению Скрипалей нервно-паралитическим веществом A234 причастно российское государство. Москва это категорически отрицает.