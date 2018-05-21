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21 мая 201814:39 Тамара Нерсесьян

Собака напала на ребенка: полиция проводит проверку

В районе Отрадное полиция проводит проверку по факту нападения бойцовой собаки на трехлетнюю девочку в подъезде жилого дома. Пес был без намордника, но доказать, что его владельцы нарушили правила выгула, будет непросто. Почему?

Настя пока еще находится в состоянии шока: постоянно говорит о том, что ее покусала большая собака. Родители девочки переживают за психическое состояние ребенка даже больше, чем за физическое.

"Ушиб головы и раны от укусов. Там получилось, что на голове одна рана, около уха, около губы, под носом — это то, что ей зашивали. Сказали нам в скорой, когда мы ехали, что ребенку очень повезло, что если бы не мама и не соседка, которые стали оттаскивать собаку, то все было бы гораздо хуже", — говорит мать Насти Александра Зотина.

Раны по всей голове, вырванные волосы и, конечно, испуг. Настя всегда любила животных — по крайне мере, пока соседский бультерьер чуть ее не растерзал. В этот день девочка возвращалась с бабушкой из садика.

Все произошло на лестничной площадке: бабушка с внучкой, а также их соседи с двумя детьми вышли из лифта и зашли в тамбур. Пока женщина открывала дверь квартиры, из соседней выскочила собака и набросилась на ребенка.

Знакомых ей соседских детей собака просто понюхала, а Настю то ли приняла за чужую, то ли решила так поиграть. Вырвать ребенка из пасти пса бойцовой породы пытались жильцы трех квартир.

"Я сначала руками, она выскользнула у меня, я на нее пыталась сесть, оттащила, она из-под меня выскользнула, потом я стала кричать соседей, вышли. Третий раз я ее тоже тащила, но она очень скользкая, у нее не было ошейника, и она все время выскальзывала. Я пыталась ей третий раз руку засунуть, но она опять на ребенка!" — вспоминает бабушка Насти Наталья Леонова.

Собаку в доме раньше никто не видел. Оказалось, что брат соседки уехал за границу и попросил присмотреть за псом. В итоге он навел ужас на весь подъезд.

— Лифт остановился на одном из этажей и начала ломиться собака, бультерьер белого цвета без намордника, но на поводке, с молоденькой девочкой комплекцией, наверное, худее вас и примерно такого же роста. На что она сказала: не бойтесь, не бойтесь, он не кусается. На что я сказала: рядом с моим ребенком чтобы их не было!

Справедливости ради стоит сказать, что хозяин собаки сразу вышел на связь, оказывает пострадавшим помощь, но полиция все же проводит проверку. По закону, такая собака должна быть в наморднике во время выгула. В этом случае нападение произошло прямо у дверей квартиры, так что с формулировками в деле могут возникнуть проблемы.

Текст: "Вести-Москва"

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