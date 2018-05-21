Пермь стала самым матерящимся городом в России

Рейтинг городов, чьи жители чаще всего ругаются матом, возглавила Пермь. На втором месте Воронеж и Иваново.

Опрос провело маркетинговое агентство Zoom Market. Участников спрашивали, ругаются ли они матом, как часто и использовали ли сегодня нецензурную брань.

В первую десятку помимо тройки лидеров вошли Оренбург, Тамбов, Челябинск, Кемерово, Брянск, Ростов-на-Дону и Липецк. Москва оказалась на 19-м месте, Петербург – на 23-м.

На последнем месте оказалась Казань.