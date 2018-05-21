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21 мая 201813:40

Медведев на совещании с вице-премьерами: времени на раскачку нет

Времени на раскачку по выполнению майского указа президента России Владимира Путина нет. Об этом заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев на совещании со своими заместителями.

Он сообщил, что в ближайшее время подпишет перечень поручений по выполнению майского указа. По его словам, перечень, "где четко определяются основные направления работы министерств, обязанности вице-премьеров", практически готов.

"На подготовку основных направлений деятельности правительства, прогноза социально-экономического развития, проектов госпрограмм, планов по реализации национальных проектов, а также комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры у нас всего несколько месяцев", — сказал глава правительства.

Кроме того, Медведев сообщил, что в течение ближайшей недели окончательно распределит обязанности между вице-премьерами. Как сообщает ТАСС, он заметил, что вице-премьеры и так знают, чем должны заниматься.

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