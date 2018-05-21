Новая модификация подлодок "Борей" пока слишком дорогая. Строить будут старую

В новую государственную программу вооружений до 2027 года заложены стратегические подводные лодки "Борей" в модификации "А". Более современная версия с литерой "Б" в серийное производство пока не идет. Так как анализ показал, что их эффективность не соответствует цене, рассказал агентству ТАСС собственный источник в оборонно-промышленном комплексе России.

Собеседник уточнил, что после 2023 года на предприятии "Севмаш" будет запущено строительство 6 атомных субмарин проекта "Борей-А". Они отправятся на Тихоокеанский и Северный флоты. Всего в российских ВМС будут служить 14 подобных подлодок: 3 обычных и 11 в модификации "А".

Первый "Борей-А" под именем "Князь Владимир" спустили на воду в середине ноября прошлого года. Известно о нем пока очень мало: полное водоизмещение – около 24 тонн, длина – 170 метров, экипаж – свыше 100 человек. Основное вооружение – 16 межконтинентальных баллистических ракет "Булава". Кроме того, модификацию "А" сделали менее шумной и более маневренной. Обновили ей систему управления вооружением.