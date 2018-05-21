Лондонский "Арсенал" заинтересовался тренером Унаи Эмери

Английский футбольный клуб "Арсенал" продолжает размышлять, кто займет место главного тренера команды в будущем сезоне. Основным кандидатом по-прежнему остается бывший футболист клуба Микель Артета, который сейчас является помощником Хосепа Гвардиолы в "Манчестер Сити".

Однако, как отмечает Чемпионат.com, сейчас канониры обратили внимание на испанского специалиста Унаи Эмери, который недавно покинул французский "Пари Сен-Жермен". Специалист привлекает "Арсенал" умением работать с небольшим бюджетом и опытом побед.