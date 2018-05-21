Скончался режиссер фильма "Комиссар" Александр Аскольдов

В Швеции на 86-м году жизни скончался известный советский режиссер и писатель Александр Аскольдов. Его вдова Светлана Аскольдова рассказала РИА Новости, что режиссер умер в ночь 21 мая в больнице после болезни.

Аскольдов родился в 1932 году. Его отец — крупный советский хозяйственник и герой Гражданской войны – был расстрелян, мать арестована.

Свой единственный художественный фильм "Комиссар" он снял в 1967 голу. Главную роль в нем исполнила Нонна Мордюкова. Картина, созданная по мотивам рассказа Василия Гроссмана "В городе Бердичеве", была запрещена к показу и более 20 лет пролежала на полке.

В последние годы семья Аскольдова жила на западе Швеции. Режиссер преподавал в киношколах и университетах Германии, Швеции, Англии, Италии, издал несколько книг.