Мосгорсуд отменил приговор Тесаку и оставил его за решеткой

Мосгорсуд отменил приговор и направил на новое рассмотрение дело в отношении националиста Максима Марцинкевича, более известного как Тесак, передает ТАСС. Мера пресечения в виде содержания под стражей осталась без изменения. Ранее Марцинкевич был осужден на 10 лет колонии за экстремизм.

Приговор вынес 27 июня 2017 года Бабушкинский суд Москвы. С Тесаком на скамье подсудимых оказались девять фигурантов дела, все приговорены к срокам от 3 до 10 лет лишения свободы.

Фигурантов обвиняли по статьям о разбое, хулиганстве, грабеже, причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть человека. Марцинкевичу также инкриминировали возбуждение национальной ненависти и вражды в связи с его книгой "Реструкт", признанной в 2014 году экстремистской и запрещенной.

В 2014-2014 годах обвиняемые нападали в Москве на торговцев спайсами, используя электрошокеры, газовые баллончики и металлические дубинки. Они избивали людей, отбирали их имущество и обливали их краской, чтобы унизить. По данным следствия и суда Марцинкевич и его сообщники причастны к нападениям на восьмерых человек – один от полученных травм скончался.