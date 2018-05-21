Дмитрий Парфенов официально возглавил "Урал"

Руководство екатеринбургского футбольного клуба "Урал" подписало контракт с новым главным тренером команды Дмитрием Парфеновым. Об этом сообщил президент клуба Григорий Иванов.

"Только что контракт подписан. Дмитрий Парфенов – новый главный тренер "Урала", — сказал Иванов, которого цитирует "Спорт-экспресс". — Еще раз хочу поблагодарить Александра Тарханова за проделанную работу".

Ранее сообщалось, что предыдущему наставнику "Урала" Александру Тарханову будет предложена должность консультанта. Парфенов в предыдущем сезоне работал с "Тосно" из Ленинградской области, вместе с которым выиграл Кубок России.