Андрей Харитонов госпитализирован с тяжелым заболеванием желудка

Андрей Харитонов — исполнитель звездных ролей в фильмах "Овод", "Тайна "Черных дроздов", "Загадка Эндхауза" и других кинолент в ночь на 21 мая был вынужден экстренно обратиться в одну из столичных клиник из-за сильных болей в животе.

Как пишет StarHit, состояние 58-летнего актера театра и кино тяжелое. Сейчас, по сведениям СМИ, Харитонов восстанавливается после операции в отделении реанимации.

По сведениям "МК", скорую вызывал личный врач Харитонова, у которого он консультировался по поводу возможного онкологического заболевания.

Точный диагноз пока журналистам неизвестен – после первого осмотра у актера подозревали перитонит или панкреонекроз (осложнение острого панкреатита).