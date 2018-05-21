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Попытки диверсий в Крыму 30 минут назад

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21 мая 201814:30 Евгений Нипот

Задержанные в Крыму экстремисты разжигали конфликты за 500 долларов

В Крыму в результате совместной работы сотрудников ФСБ и МВД раскрыта группа экстремистов. Установлено, что ячейка была создана по указанию объявленного в розыск лидера Меджлиса крымско-татарского народа (запрещен в России) Рефата Чубарова при поддержке СБУ и помощника депутата Верховной рады Мустафы Джемилева. В ее состав входили бывшие боксеры.

Кадры с камер видеонаблюдения, установленных у дома муфтия Крыма Эмирали Аблаева. Двое поджигают коктейли Молотова, а затем бросают их в стены. Начинается пожар. А вот те же мужчины мнутся у прилавков. Берут в магазине пару бутылок вина, которые потом и наполнят зажигательной смесью. Они члены экстремисткой группировки, разоблаченной в Крыму сотрудниками ФСБ. Ее основатель — Эрол Велиев, помощник депутата Верховной рады Украины Мустафы Джемилева.

"Нам была поставлена задача сделать поджог дома муфтия Крыма. Эту задачу нам поставил Велиев Эрол. Мне и Третьякову Александру. Я отказался, так как могут пострадать невинные люди. Некуда было деваться, он сам вместе с Третьяковым сели в машину и поехали на то место", — рассказал подозреваемый Александр Стешенко.

По данным ФСБ, группа была сформирована в Харькове. Помимо самого Велиева в нее вошли спортсмены-боксеры Стешенко и Третьяков. Трио должно было атаковать крымских татар и провоцировать межнациональные конфликты. За каждую подобную акцию участникам полагалось вознаграждение 500 долларов.

Организация таких провокаций для депутата Рады Мустафы Джемилева и главы запрещенного в России Меджлиса Рефата Чубарова дело привычное. Все начиналось с информационных вбросов о якобы угнетенном положении татар в российском Крыму, а закончилось созданием вооруженных отрядов.

"На границе с Крымом был создан батальон "Крым", который затруднял въезд в республику, не пускал грузы. В последующем этот батальон осуществил ряд диверсий, подрыв линий электропередач", — сообщил общественный деятель Александр Талипов.

Транспортная и водные блокады, диверсии и жесточайшее самоуправство на границе Херсонской области и полуострова — все это происходит с молчаливого одобрения украинских властей и благодаря поддержке СБУ. Служба безопасности и вовсе отправляет своих агентов в Крым. Так, летом 2017 года был задержан Геннадий Лимешко. Он должен был подорвать ЛЭП, поджечь лес и при помощи взрывчатки спровоцировать горный обвал, который заблокировал бы трассу Судак-Новый Свет. И усилия всех этих диверсантов сходят на нет благодаря действиям сотрудников ФСБ.

Сейчас члены разоблаченного накануне экстремистского сообщества Велиев и Третьяков объявлены в розыск. Стешенко уже задержан. Всем троим уже предъявлены обвинения. Следственные действия продолжаются.

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