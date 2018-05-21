Путин: у России и Индии налажены хорошие военно-технические отношения

Министерства обороны России и Индии установили очень плотные контакты и хорошие взаимоотношения, а уровень стратегического партнерства двух стран чрезвычайно высок, заявил Владимир Путин на встрече с премьер-министром Индии Нарендру Моди.

Напомним, в начале этого года в компании "Рособоронэкспорт" рассказали, что портфель индийских заказов достигает 4 миллиардов долларов, а всего за почти 60 лет военно-технического сотрудничества Москва поставила Нью-Дели оборонной продукции на 65 миллиардов долларов. Более того, две страны ведут около 100 научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ.

Также в 2018 году стало известно, что в ближайшее время будет подписан контракт на поставку Индии 48 военно-транспортных вертолетов Ми-17В-5. Плюс Республика планирует купит более 100 палубных вертолетов.