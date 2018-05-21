Хавбек "Локомотива" Денисов: Черчесову спасибо за минувший сезон

Ведущий полузащитник столичного футбольного клуба "Локомотив" Игорь Денисов, которого тренер сборной России Станислав Черчесов отказался пригласить в команду, тем не менее, поблагодарил наставника за то, что тот стимулировал мотивацию футболиста в минувшем сезоне.

"Знаете, я, с одной стороны, Черчесову Станиславу Саламовичу могу "привет" передать, — цитирует Денисова сайт Спортбокс.Ru. – Но еще ему огромное спасибо – этот наш мини-конфликт повлиял на то, что я весь сезон отработал на максимуме, чтобы доказать самому себе, что я еще годен как футболист и помочь "Локомотиву".

Хавбек признался, что за минуту до финального свистка матча с "Зенитом" он заплакал: "У меня потекли слезы даже. Понял, что буду чемпионом, но до этого последний месяц был очень тяжелый, было тяжело спать, я думал только о футболе. Я не обладаю большим талантом, знаю, что приношу пользу команде только из-за работоспособности, и чтобы поддерживать себя в физической форме, нужно очень много работать".

"У меня сложный характер – давайте так, без шуток. Иногда даже мне сложно живется, потому что за это потом расплачиваюсь. Но как-то вот выживаю. Дело во мне, но в последние два года я ищу себя, и я себя найду", — говорит футболист.

По его признанию, игрок разбирался в себе и копался глубоко: "Ведь у меня уже, наверное, пять очень сильных конфликтов было. Виноват я, но я не жалею, все вышло как вышло. Это уроки, это поможет мне жить дальше. Когда мне про белое говорят, что это черное, со мной невозможно договориться. Я в поиске себя. Я планирую три года еще поиграть, а там сложно сказать".

Говоря о домашнем чемпионате мира, куда он не попадает, Денисов сказал: "Жду лучшего чемпионата мира за всю историю. После Олимпийских игр, после такого открытия я ожидаю чего-то феерического. Уверен, что из группы мы выйдем, дальше будут сложности, но из группы мы обязаны выходить. Если чемпионат мира мы проведем хорошо, наверное, опять будут говорить, что наш футбол развивается, и мы на правильном пути. Если мы его провалим, опять все будут говорить плохо".