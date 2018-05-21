Город глазами гостей: как готовят волонтеров к чемпионату мира

Подготовка к чемпионату мира по футболу в Москве выходит на финишную прямую. До старта главного спортивного события года остается меньше месяца. Помогать зарубежным гостям ориентироваться в столице будут тысячи волонтеров. Сейчас они проходят специальные тренинги, а на Воробьевых горах строится городок для фестиваля болельщиков.

— Это храм Варвары-великомученицы.

Казалось бы, обычная экскурсия по центру столицы, но в роли туристов — волонтеры чемпионата мира по футболу. Торговые ряды, Гостиный двор, палаты Романовых, парк Зарядье: sightseeing tour, как сказали бы зарубежные гости грядущего турнира. По-русски — достопримечательности Москвы, которые стоит посмотреть.

"Экскурсия была ориентирована на то, как ее преподать будущим туристам, и как Москву сделать очень красивым, необычным местом для них", — рассказвыает волонтер Арина Синенко.

Шесть часов — и волонтеры уже не хуже профессионального гида могут рассказать, в каком стиле выполнены башни Кремля или когда был построен храм Василия Блаженного. Часть маршрута пешком, часть — на автобусе.

— Справа мы видим — уже практически проехали — башни Кремля, на которые мы обращали внимание.

А еще Манежная и Болотная площади, Храм Христа Спасителя, Старый Арбат — визитные карточки российской столицы. Ну и, конечно, главная площадка фестиваля болельщиков: Воробьевы горы. Пространство от смотровой до главного здания МГУ способно вместить 25 тысяч гостей из разных стран мира.

Метров за 300 от сталинской высотки уже начали возводить гигантский экран. Рабочие ремонтируют пешеходные дорожки. Совсем скоро здесь вырастут магазины атрибутики и сувениров — все, без чего невозможно представить фан-фест чемпионата.

"На территории Воробьевых гор будут располагаться корнеры спонсоров ФИФА, точки питания и огромный объемный телевизор размером 140 квадратных метров, благодаря которому все болельщики смогут смотреть матчи", — говорит волонтер Эмилия Савина.

Эмилия — одна из тех, кому посчастливилось работать на фестивале болельщиков. И пусть для нее это не первый опыт, все равно волнительно. Должность — тим-лидер.

"Это человек, к которому прикрепляется 12 волонтеров, и он непосредственно их курирует, — объясняет она. — То есть, говорит, во сколько они должны приходить. Составляет для них расписание, расставляет их на местах. Потом меняет их функции непосредственно на самом фестивале".

На то, чтобы возвести на Университетской площади городок для болельщиков, остается чуть меньше месяца. Работать площадка начнет 14 июня, когда стартует и сам чемпионат мира по футболу.