Мосгорсуд признал законным продление домашнего ареста худруку "Гоголь-центра"

Продление домашнего ареста художественному руководителю "Гоголь-центра" режиссеру Кириллу Серебренникову по делу о хищении бюджетных средств признано Мосгорсудом законным, передает ТАСС. "Решение суда оставить без изменения, апелляционную жалобу — без удовлетворения", — сказал судья.

Как сообщалось, ранее Басманный суд продлил срок домашнего ареста Серебренникову до 19 июля. Мера пресечения также была продлена и другим фигурантам дела. Так, под домашним арестом осталась директор Российского академического молодежного театра Софья Апфельбаум до 19 июля, продюсер Юрий Итин — до 24 мая, но суд в понедельник планирует рассмотреть ходатайства следствия о продлении ему домашнего ареста. Мосгорсуд уже продлил срок домашнего ареста до 19 июля бухгалтеру Нине Масляевой.

Другому фигуранту дела — продюсеру Алексею Малобродскому суд продлил срок ареста до 19 июня, однако изменив свою позицию, следствие дважды просило об изменении ему меры пресечения с СИЗО на домашний арест. Первый раз Басманный суд Москвы отказал в удовлетворении данного ходатайства, а 10 мая не стал его рассматривать вовсе. Малобродский был госпитализирован в 20-ю ГКБ Москвы в тот же день, после чего следствие изменило меру пресечения Малобродскому на подписку о невыезде.

Между тем обвиняемый в хищениях режиссер Кирилл Серебренников рассказал в суде об очной ставке с заключившей сделку со следствием экс-бухгалтером Ниной Масляевой, передает РИА Новости.

В зале Мосгорсуда Серебренников рассказал, что во время очной ставки с Масляевой, ему стало легче. "Потому что когда ты видишь прячущего глаза, завравшегося человека, всем становится все понятно", — сказал Серебренников, назвав свое уголовное преследование "садистским абсурдом".