Юрий Стоянов припомнил, как его до ужаса напугал Илья Олейников без усов

Когда зритель видит Юрия Стоянова, но тут же вспоминает Илью Олейникова — его друга по жизни и партнера по программе "Городок", после смерти Ильи Олейникова закрылась, но миллионы зрителей до сих пор ее любят, а некоторые и пересматривают.

Эта программа сыграла поворотную роль как в творческой, так и в личной судьбе Юрия Стоянова, ведь до нее 17 лет он играл роли без слов. В лучшем случае режиссер Георгий Товстоногов разрешал выходить ему на сцену ленинградского – петербургского БДТ с гитарой.

Это сейчас он востребован и на телевидении, и в театре, и в кино, где сыграл роли во многих (и не только комедийных) фильмах: "Человек у окна", "Двенадцать", "Ландыш серебристый".

Стоянову было почти сорок, когда они с Олейниковым – два немолодых и никому неизвестных актера – решили создать свой "Городок". И стали моментально одними из самых известных артистов страны.

Всего вышло 500 выпусков программы, в которых Юрий Стоянов представал чаще всего в женских образах. Всего их набралось около трех тысяч.

"Я делал это очень легко, хоть и вынужденно — партнер у меня был усатый", — говорит Стоянова и вспоминает, что в знак солидарности с ним Илья Олейников однажды сбрил усы.

"И я понял, что ничего страшнее в жизни не видел. Все равно таких женщин не бывает", — вспоминает актер в программе "Судьба человека".

Он говорит, что никогда не был хохмачом. "И с виду на меня посмотришь – не обхохочешься, — добавляет актер. — А вот когда ты начинаешь работать, ты должен понять, в какой стране ты шутишь, с какой историей, с какими людьми, с какой жизнью. И тогда ты увидишь, что наш юмор – это очень серьезное средство спасения от больших болей и больших бед".

Актер признается, что один из самых главных его авторитетов — Чарли Чаплин с его философией юмора. В детстве Стоянов смотрел фильмы с его участием, и когда все смеялись, маленький Юра жалел Чаплина и плакал. Тот падал на пятую точку, но то, что казалось смешным на большом расстоянии, вблизи было больно.

"Вот это и есть главная формула его юмора", — говорит Стоянов.

О родителях совсем не актерских профессий, знакомстве с Ильей Олейниковым, и о чем он жалеет после знакомства с третьей женой, Юрий Стоянов рассказал в программе "Судьба человека с Борисом Корчевниковым" на телеканале "Россия 1".