Принц Гарри и Меган Маркл отложили медовый месяц

Принц Гарри и Меган Маркл отложили свадебное путешествие из-за необходимости участия в первых королевских мероприятиях в качестве супружеской пары.

Как сообщает ТАСС, уже во вторник герцог и герцогиня Сассекские (такие титулы пожаловала им королева Елизавета II) примут участие в мероприятии по случаю благотворительной деятельности принца Чарльза. Потом они отправятся в свою первую зарубежную поездку в Ирландию и только затем проведут медовый месяц.

Место отдыха молодоженов держится в строгом секрете. Хотя, по данным некоторых британских СМИ, пара отправится в Африку.

Свадьба принца Гарри и Меган Маркл состоялась 19 мая. Принц был в черном кавалерийском мундире, а его невеста предпочла лаконичное белое платье с открытыми плечами, шлейф и диадему. После церемонии венчания молодожены прокатились в открытой карете по улицам Виндзора. Затем состоялись два приема.

За торжеством по телевидению наблюдали почти 18 миллионов британцев — это крупнейшая зрительская аудитория в 2018 году. Расходы на свадьбу королевская семья оплатила из собственного бюджета, а средства охрану членов королевской семьи и гостей были выделены из госказны.