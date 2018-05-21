Дом в Южно-Сахалинске загорелся из-за детской шалости

Причиной пожара в Южно-Сахалинске могла стать детская шалость с огнем, передает РИА Новости со ссылкой на областной главк МЧС.

Опрос очевидцев показал, что пожар начался с балкона квартиры на 10-м этаже, и собранная специалистами информация позволяет рассматривать детскую шалость как приоритетную причину возникновения пожара.

Площадь пожара в 10-этажке на улице Чехова в Южно-Сахалинске составила 700 квадратных метров. У дома полностью сгорела крыша, эвакуированы более 100 человек. Жертв и пострадавших нет, пожар потушен.