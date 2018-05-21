Федор Смолов о шансах сборной России на домашнем чемпионате мира

Сборная России по футболу прибыла в Австрию, где проведет сбор перед домашним чемпионатом мира и 30 мая – товарищеский матч с местной национальной командой. В составе россиян четверо нападающих, включая лидера нашей атаки Федора Смолова из клуба "Краснодар".

Накануне отъезда спортсмен дал эксклюзивное интервью каналу "Россия 24", в котором рассказал об ожиданиях от чемпионата мира, о сьемках в глянцевых журналах, а также вспомнил чемпионат Европы-2016. Самое интересное — в материале Александра Абрамова.

Два сезона подряд Федор Смолов становился лучшим снайпером чемпионата России. В минувшем сезоне уступил только голландцу Квинси Промесу. Так что среди российских футболистов --- Смолов –лучший нападающий уже три года подряд... Логично, что на домашнем чемпионате мира Смолов может стать главной атакующей силой нашей сборной.

Сейчас сборная России уже на сборах в Австрии. До чемпионата мира осталось провести два тренировочных сбора – за рубежом и в Новогорске, и два контрольных матча – против Австрии и Турции. Начнется чемпионат мира 14 июня в Лужниках матчем открытия Россия – Саудовоская Аравия. Далее наших ждет сборная Египта в Петербурге и Уругвай – в Самаре. До матча против Уругвая у России есть возможность решить главную задачу по выходу из группы.

Для Смолова чемпионат мира в России станет вторым крупным турниром в карьере. Смолов был в составе на Евро-2016 во Франции. Тогда сыграл во всех трех матчах – не забил ни разу, а сборная России набрала всего одно очко. Говорят, что время лечит – сегодня те неудачи можно воспринимать как столь важный опыт.

Смолов сегодня — один из самых узнаваемых и раскрученных российских игроков, которых хорошо знают на Западе. И не только потому, что он – один из лучших в нашей стране. Огромное количество рекламных контрактов и участие в различных акциях. Из последнего – Федор Смолов появился на обложке популярного глянца. Снимался вместе с супермоделью Натальей Водяновой и футболистами Юлианом Дракслером и Дани Алвесом.

Федор не скрывает, что хотел бы попробовать свои силы в сильном зарубежном чемпионате. Чемпионат мира – главный планетарный смотр талантов. И, думается, у Смолова есть все шансы проявить себя.