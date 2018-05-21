Тема:
Футбол-2018 1 час назад
Экс-игрок "Зенита" Аксель Витсель в расширенном списке сборной Бельгии
Испанский наставник футбольной сборной Бельгии Роберто Мартинес назвал расширенный список из 28 футболистов, которые могут принять участие в чемпионате мира-2018, который пройдет в России. В него попал Аксель Витсель, перебравшийся из питерского "Зенита" в чемпионат Китая.
Компанию Витселю, который выступает за клуб "Тяньцзинь Цюаньцзянь" в списке полузащитников составили Янник Феррейра Карраско ("Далянь Ифан", Китай), Насер Шадли ("Вест Бромвич", Англия), Кевин Де Брюйне ("Манчестер Сити", Англия), Муса Дембеле ("Тоттенхэм", Англия), Маруан Феллайни ("Манчестер Юнайтед", Англия), Эден Азар ("Челси", Англия), Торган Азар ("Боруссия" Менхенгладбах, Германия), Аднан Янузай ("Реал Сосьедад", Испания), Юри Тилеманс ("Монако").
В расширенном списке четыре вратаря и, скорее всего, один из них на первенство-2018 не попадет: Кун Кастельс ("Вольфсбург", Германия), Тибо Куртуа ("Челси", Англия), Симон Миньоле ("Ливерпуль", Англия), Матц Зельс ("Андерлехт"). Отметим, что только Зельс и защитник Леандер Дендонкер представляют клуб из Бельгии, в данном случает "Андерлехт".
Вместе с Дондонкером в обороне заявлены Тоби Алдервейрелд, Ян Вертонген (оба — "Тоттенхэм"), Дедрик Боята, Венсан Компани (оба — "Манчестер Сити"), Лоран Симан ("Лос-Анджелес Гэлакси", США), Кристиан Кабаселе ("Уотфорд", Англия), Джордан Лукаку ("Лацио", Италияч), Тома Менье ("Пари Сен-Жермен", Франция), Томас Вермален ("Барселона", Испания).
Эксперты считают, что вряд ли подвергнется усекновению линия атаки, где у "красных дьяволов" всего четыре форварда — Миши Батшуайи ("Челси"), Кристиан Бентеке ("Кристал Пэлас", Англия), Ромелу Лукаку ("Манчестер Юнайтед") и Дрис Мертенс ("Наполи", Италия).
Ранее по теме
-
Город глазами гостей: как готовят волонтеров к чемпионату мира1 час назад
-
Федор Смолов о шансах сборной России на домашнем чемпионате мира1 час назад
-
Хавбек "Локомотива" Денисов: Черчесову спасибо за минувший сезон2 часа назад
-
Акинфеев: не стоит рассчитывать на возвращение Березуцких в сборную6 часов назад
-
Манчини вернул Балотелли в сборную Италии1 сутки назад
-
У пятерых российских футболистов взяты допинг-пробы2 суток назад
СейчасПоказать все новости
Картина дня
-
Конфликт за 500 долларов: в Крыму задержали экстремистов
- Болгария заговорила о прямых поставках газа из России
- Назван самый матерящийся город России
- Пожар в Южно-Схалинске: сгорела крыша 10-этажки
- Великобритания начала три расследования против RT
Самое читаемое
-
Bild: Путин "ударил" Меркель цветами
- Смертельная посадка: Су-29 развалился и загорелся
- Запасливая россиянка пыталась вывезти из турецкого отеля все, что плохо лежало
- Модель Playboy выбросилась из окна гостиницы вместе с 7-летним сыном
- Один из самых богатых российских адвокатов стал жертвой любовницы-шантажистки
Авто.Вести.Ru
-
Тест-драйв Subaru Outback 2018 года: вся правда о японском кросс-универсале
- Хит-парад. Самые дорогие серийные SUV
- УАЗ "Патриот" получит новый мотор (автомат тоже будет!)
- "Мерседес" продолжит выпускать старый культовый "Гелендваген"
- На мосту в Крым появились первые нарушители
Экономика
-
ЕАЭС и Иран подписали временное соглашение о ЗСТ
- Китай готов защищать свои интересы в споре с США
- 10 самых продаваемых универсалов в России
- СМИ: ФРГ и НАТО получили доступ к "Новичку" в 1990-е
- Компании США распродают активы для репатриации в США
Недвижимость
-
Дача на лето: 7 критериев правильного выбора
- "Наглеть нельзя". Москвичи сдают болельщикам жилье по 100 тысяч за сутки
- Не стать жертвой: как обманывают продавцы вторички
- 5 ЖК, в которых не могут продать квартиры больше 5 лет
- Ипотека перестала дешеветь
Вести.Медицина
-
7 ошибок, из-за которых тонометр завышает показатели давления
- Человеческие кровати грязнее лежанок шимпанзе
- Углеводы на ночь: что нужно знать о новой модной диете
- 5 способов сделать утренний кофе полезнее
- Неприятный запах изо рта: 3 причины и 3 способа справиться
Вести в 20.00
-
Знакомьтесь, новые лица: кто вошел в российское правительство
- Гранаты рвались у головы: съемочная группа ВГТРК под обстрелом
- Шоу сантехников и танцы в аэротрубе: "Россия 1" зажжет
Москва 24
-
В ФСО рассказали, почему Путин не пристегнулся в "КамАЗе"
- Подросток-инвалид, которого не пустили на авиарейс, спустя 3 дня улетел домой
- По подозрению в убийстве студентки задержали ее возлюбленного
- Потерянный матерью младенец найден на автобусной остановке
- Десятилетняя девочка без спроса взяла у бабушки 80 тысяч рублей и потратила на игрушки
Вести.Hi-tech
-
Как снимает тройная камера: фототест Huawei P20 Pro
- Найден способ красть данные с iPhone "по воздуху"
- Настоящее и будущее блокчейна: цифры, факты и прогнозы
- Google и сотовые операторы готовят преемника SMS
- Week&Tick: "пакетные" поездки на фестивали и матчи по всему миру
- Роскачество определило лучшие антивирусы
Вести-Москва
-
Собака напала на ребенка: полиция проводит проверку
- Пешеходы чудом не попали под колеса неуправляемого внедорожника
- Бесплатная диагностика меланомы: где пройти обследование
- Трамвайные пути могут превратиться в газоны
- Город глазами гостей: как готовят волонтеров к чемпионату мира
- Машкова представили студентам театральной школы Олега Табакова
Tlum.Ru. О детях и мультиках
-
20 самых страшных советских мультфильмов
- Что делать, если ребенок испортил что-то в магазине
- Где и за что запрещали мультфильмы
- 16 детских игрушек, с которыми явно что-то не так
- Угадайте мультфильм по пересказу его сюжета
Gmbox. Смысл в играх
-
Мы запускаем всероссийский конкурс "Косплей Баттл"
- Лучшие скидки в Steam: рекомендации Gmbox
- 8 революционных идей в играх, которые не дожили до релиза
- 10 игр про строительство моста
- Японка потратила 7 миллионов иен на пластические операции ради косплея
Наука
-
Новое оружие против супербактерий найдено в табаке
- Студенты из Петербурга в три раза удешевили изготовление зубных коронок
- "Несчастный" рис лучше справляется с невзгодами
Фильм Про
-
Лучшие комедии. Топ-100
- "Игра престолов": все, что известно о финальном сезоне
- Сайт Metacritic выбрал лучшие сериалы 2018 года
- Из "Дэдпула 2" вырезали самую шокирующую сцену
- "Мстители 4": все, что известно о фильме
- Неудачники сезона: какие сериалы уже не вернутся
Телеканал "Россия"
-
Вдова Евстигнеева спивается после побега юного любовника через окно
- Свадьба Гогена Солнцева с пенсионеркой довела его мать до инсульта
- Известный российский режиссер впервые рассказал о гибели жены
- Новорожденный внук Марии Шукшиной оказался не нужен звездному семейству
Телеканал "Культура"
-
Одна любовь и одна жизнь: вслед за мужем умерла драматург Елена Гремина
- Обнаружена новая картина Рембрандта
- В Москве состоялась премьера фильма "Сыр. Путешествие из Швейцарии в Россию"
- В "Геликон-опере" показали "Женитьбу Фигаренко"