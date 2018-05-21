Тема:

Футбол-2018 1 час назад

Новости Спорт

Все видео этой рубрики
21 мая 201815:15

Экс-игрок "Зенита" Аксель Витсель в расширенном списке сборной Бельгии

EPA

Испанский наставник футбольной сборной Бельгии Роберто Мартинес назвал расширенный список из 28 футболистов, которые могут принять участие в чемпионате мира-2018, который пройдет в России. В него попал Аксель Витсель, перебравшийся из питерского "Зенита" в чемпионат Китая.

Компанию Витселю, который выступает за клуб "Тяньцзинь Цюаньцзянь" в списке полузащитников составили Янник Феррейра Карраско ("Далянь Ифан", Китай), Насер Шадли ("Вест Бромвич", Англия), Кевин Де Брюйне ("Манчестер Сити", Англия), Муса Дембеле ("Тоттенхэм", Англия), Маруан Феллайни ("Манчестер Юнайтед", Англия), Эден Азар ("Челси", Англия), Торган Азар ("Боруссия" Менхенгладбах, Германия), Аднан Янузай ("Реал Сосьедад", Испания), Юри Тилеманс ("Монако").

В расширенном списке четыре вратаря и, скорее всего, один из них на первенство-2018 не попадет: Кун Кастельс ("Вольфсбург", Германия), Тибо Куртуа ("Челси", Англия), Симон Миньоле ("Ливерпуль", Англия), Матц Зельс ("Андерлехт"). Отметим, что только Зельс и защитник Леандер Дендонкер представляют клуб из Бельгии, в данном случает "Андерлехт".

Вместе с Дондонкером в обороне заявлены Тоби Алдервейрелд, Ян Вертонген (оба — "Тоттенхэм"), Дедрик Боята, Венсан Компани (оба — "Манчестер Сити"), Лоран Симан ("Лос-Анджелес Гэлакси", США), Кристиан Кабаселе ("Уотфорд", Англия), Джордан Лукаку ("Лацио", Италияч), Тома Менье ("Пари Сен-Жермен", Франция), Томас Вермален ("Барселона", Испания).

Эксперты считают, что вряд ли подвергнется усекновению линия атаки, где у "красных дьяволов" всего четыре форварда — Миши Батшуайи ("Челси"), Кристиан Бентеке ("Кристал Пэлас", Англия), Ромелу Лукаку ("Манчестер Юнайтед") и Дрис Мертенс ("Наполи", Италия).

Ранее по теме

Сейчас

15:48

В московском метро агрессивный пассажир напал со скальпелем на мужчину

15:25

Взрыв в Баку: есть погибшие

13:25

Медведев на совещании с вице-премьерами: времени на раскачку нет

12:45

СПЧ обратился к комиссару СЕ по правам человека в связи с арестом Вышинского

10:45

Путин внес в Думу кандидатуру Кудрина для назначения главой Счетной палаты

09:51

В Крыму обезврежена экстремистская группа

08:49

В Южно-Сахалинске горит 10-этажный дом

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Экономика

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Сегодня

Медведев на совещании с вице-премьерами: времени на раскачку нет

Медведев на совещании с вице-премьерами: времени на раскачку нет

2 часа назад
Задержанные в Крыму экстремисты разжигали конфликты за 500 долларов

Задержанные в Крыму экстремисты разжигали конфликты за 500 долларов

1 час назад
Болгария выступает за пересмотр вопроса поставок газа из РФ по Черному морю

Болгария выступает за пересмотр вопроса поставок газа из РФ по Черному морю

3 часа назад
СПЧ обратился к комиссару Совета Европы в связи с арестом Вышинского

СПЧ обратился к комиссару Совета Европы в связи с арестом Вышинского

3 часа назад
Песков: Лондон "делом Скрипалей" спровоцировал манию русофобии

Песков: Лондон "делом Скрипалей" спровоцировал манию русофобии

34 минуты назад
Медведь сбежал из цирка и пугал прохожих на улицах города

Медведь сбежал из цирка и пугал прохожих на улицах города

1 час назад
Владимира Машкова представили студентам театральной школы Олега Табакова

Владимира Машкова представили студентам театральной школы Олега Табакова

31 минута назад
Юрий Стоянов припомнил, как его до ужаса напугал Илья Олейников без усов

Юрий Стоянов припомнил, как его до ужаса напугал Илья Олейников без усов

1 час назад
Нужна помощь: Рому Курбанова спасут лекарства и специальное питание

Нужна помощь: Рому Курбанова спасут лекарства и специальное питание

7 часов назад
Скворцова: детством будет считаться возраст до 30 лет

Скворцова: детством будет считаться возраст до 30 лет

38 минут назад
Никакой не сигнал, а обычная вежливость. Песков пояснил, почему Путин подарил Меркель цветы

Никакой не сигнал, а обычная вежливость. Песков пояснил, почему Путин подарил Меркель цветы

56 минут назад
Взрыв в Баку: есть погибшие

Взрыв в Баку: есть погибшие

1 час назад
5 крупных городов, где дешевле всего арендовать жилье

5 крупных городов, где дешевле всего арендовать жилье

1 час назад
Мосгорсуд признал законным продление домашнего ареста худруку "Гоголь-центра"

Мосгорсуд признал законным продление домашнего ареста худруку "Гоголь-центра"

1 час назад
"Берите его в плен": житель Иркутска раздел и выпорол обманувшего его "военнослужащего"

"Берите его в плен": житель Иркутска раздел и выпорол обманувшего его "военнослужащего"

1 час назад
Собака напала на ребенка: полиция проводит проверку

Собака напала на ребенка: полиция проводит проверку

1 час назад
Сбербанк и "Яндекс" открыли свой интернет-магазин

Сбербанк и "Яндекс" открыли свой интернет-магазин

1 час назад
Какой стритфуд готовят для гостей футбольного чемпионата

Какой стритфуд готовят для гостей футбольного чемпионата

1 час назад
Слюна комара действует на иммунитет в течение нескольких дней после укуса

Слюна комара действует на иммунитет в течение нескольких дней после укуса

2 часа назад
Андрей Харитонов госпитализирован с тяжелым заболеванием желудка

Андрей Харитонов госпитализирован с тяжелым заболеванием желудка

2 часа назад
Скончался режиссер фильма "Комиссар" Александр Аскольдов

Скончался режиссер фильма "Комиссар" Александр Аскольдов

2 часа назад
Волочкова рассказала о семейной трагедии: ее отец уже 10 лет не может говорить

Волочкова рассказала о семейной трагедии: ее отец уже 10 лет не может говорить

2 часа назад
Великобритания начала три расследования против телеканала RT

Великобритания начала три расследования против телеканала RT

2 часа назад
Подвох суфлера: ведущая назвала "грязным и вонючим" министра вместо вокзала

Подвох суфлера: ведущая назвала "грязным и вонючим" министра вместо вокзала

3 часа назад
ДНР: танкового наступления под Горловкой нет

ДНР: танкового наступления под Горловкой нет

4 часа назад
Креветочная ферма и Криптокотята перегрузили криптовалюту Ethereum

Креветочная ферма и Криптокотята перегрузили криптовалюту Ethereum

4 часа назад
Данные правят людьми: в Google изобразили "дивный новый мир"

Данные правят людьми: в Google изобразили "дивный новый мир"

4 часа назад
В Москве побит рекорд атмосферного давления 1979 года

В Москве побит рекорд атмосферного давления 1979 года

4 часа назад
Появилось видео рокового прыжка парашютистов в Татарстане

Появилось видео рокового прыжка парашютистов в Татарстане

4 часа назад
Огонь полностью уничтожил крышу дома в Южно-Сахалинске

Огонь полностью уничтожил крышу дома в Южно-Сахалинске

4 часа назад
Представлена самая быстрая версия Tesla Model 3

Представлена самая быстрая версия Tesla Model 3

4 часа назад
Аварийная посадка в Хабаровском крае: скончался генерал ФСБ

Аварийная посадка в Хабаровском крае: скончался генерал ФСБ

4 часа назад
ЛДПР предлагает выдавать ипотеку с 14 лет

ЛДПР предлагает выдавать ипотеку с 14 лет

4 часа назад
11 пассажиров со сломавшегося самолета из Антальи отказались лететь резервным бортом

11 пассажиров со сломавшегося самолета из Антальи отказались лететь резервным бортом

5 часов назад
10 крупнейших штрафов в истории корпораций

10 крупнейших штрафов в истории корпораций

5 часов назад
Углеводы на ночь: что нужно знать о неожиданном ЗОЖ-тренде

Углеводы на ночь: что нужно знать о неожиданном ЗОЖ-тренде

5 часов назад
Путин внес в Думу кандидатуру Кудрина для назначения главой Счетной палаты

Путин внес в Думу кандидатуру Кудрина для назначения главой Счетной палаты

5 часов назад
Михаил Барщевский попал в больницу Люберец с подозрением на инфаркт

Михаил Барщевский попал в больницу Люберец с подозрением на инфаркт

5 часов назад
Инженеры построили дом на кончике оптического волокна

Инженеры построили дом на кончике оптического волокна

5 часов назад
Принц Гарри и Меган Маркл уехали со своей свадьбы на уникальном Jaguar

Принц Гарри и Меган Маркл уехали со своей свадьбы на уникальном Jaguar

6 часов назад
Сексизм в мультфильмах: 50 случаев

Сексизм в мультфильмах: 50 случаев

6 часов назад
По Крымскому мосту проехало уже 100 тысяч автомобилей

По Крымскому мосту проехало уже 100 тысяч автомобилей

6 часов назад
Одни танцуют, другие протестуют: Мадуро останется в кресле президента до 2025 года

Одни танцуют, другие протестуют: Мадуро останется в кресле президента до 2025 года

6 часов назад
Сборная Швеции сохранила титул чемпиона мира по хоккею

Сборная Швеции сохранила титул чемпиона мира по хоккею

16 часов назад
"Котёнок с улицы Лизюкова 2": в кино выходит продолжение популярного мультика

"Котёнок с улицы Лизюкова 2": в кино выходит продолжение популярного мультика

18.05.2018 16:05
Cамые дешевые курорты для россиян этим летом

Cамые дешевые курорты для россиян этим летом

18.05.2018 09:58
Хит-парад. Самые дорогие в мире серийные SUV

Хит-парад. Самые дорогие в мире серийные SUV

18.05.2018 01:49
Оркестр Павла Когана исполнит "Волшебную флейту" в Соборной палате

Оркестр Павла Когана исполнит "Волшебную флейту" в Соборной палате

17.05.2018 20:18
Чайковский и Рахманинов: Консерватория приглашает на фортепианные концерты

Чайковский и Рахманинов: Консерватория приглашает на фортепианные концерты

14.05.2018 16:05