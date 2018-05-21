Экс-игрок "Зенита" Аксель Витсель в расширенном списке сборной Бельгии

Испанский наставник футбольной сборной Бельгии Роберто Мартинес назвал расширенный список из 28 футболистов, которые могут принять участие в чемпионате мира-2018, который пройдет в России. В него попал Аксель Витсель, перебравшийся из питерского "Зенита" в чемпионат Китая.

Компанию Витселю, который выступает за клуб "Тяньцзинь Цюаньцзянь" в списке полузащитников составили Янник Феррейра Карраско ("Далянь Ифан", Китай), Насер Шадли ("Вест Бромвич", Англия), Кевин Де Брюйне ("Манчестер Сити", Англия), Муса Дембеле ("Тоттенхэм", Англия), Маруан Феллайни ("Манчестер Юнайтед", Англия), Эден Азар ("Челси", Англия), Торган Азар ("Боруссия" Менхенгладбах, Германия), Аднан Янузай ("Реал Сосьедад", Испания), Юри Тилеманс ("Монако").

В расширенном списке четыре вратаря и, скорее всего, один из них на первенство-2018 не попадет: Кун Кастельс ("Вольфсбург", Германия), Тибо Куртуа ("Челси", Англия), Симон Миньоле ("Ливерпуль", Англия), Матц Зельс ("Андерлехт"). Отметим, что только Зельс и защитник Леандер Дендонкер представляют клуб из Бельгии, в данном случает "Андерлехт".

Вместе с Дондонкером в обороне заявлены Тоби Алдервейрелд, Ян Вертонген (оба — "Тоттенхэм"), Дедрик Боята, Венсан Компани (оба — "Манчестер Сити"), Лоран Симан ("Лос-Анджелес Гэлакси", США), Кристиан Кабаселе ("Уотфорд", Англия), Джордан Лукаку ("Лацио", Италияч), Тома Менье ("Пари Сен-Жермен", Франция), Томас Вермален ("Барселона", Испания).

Эксперты считают, что вряд ли подвергнется усекновению линия атаки, где у "красных дьяволов" всего четыре форварда — Миши Батшуайи ("Челси"), Кристиан Бентеке ("Кристал Пэлас", Англия), Ромелу Лукаку ("Манчестер Юнайтед") и Дрис Мертенс ("Наполи", Италия).