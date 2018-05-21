Никакой не сигнал, а обычная вежливость. Песков пояснил, почему Путин подарил Меркель цветы

Дарить женщинам цветы – это добрая традиция и признак хорошего тона, а не какой-то скрыты сигнал. Так пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал статью газеты Bild, пишет агентство РИА Новости.

Немецкий журналист предположил, что букет, который вручил Владимир Путин канцлеру Германии Ангеле Меркель, имеет определенный подтекст. Так как обычно в деловых кругах дарить друг другу цветы не принято, достаточно простого рукопожатия.

Ранее статью Bild оценила депутат Государственной Думы Ирина Яровая. Она считает, что искать скрытые смыслы в букетах – это утрата эстетики и красоты человеческих отношений.

Напомним, в минувшую пятницу состоялась встреча Владимира Путина и Ангелы Меркель. Российский президент назвал ее содержательной и своевременной. В свою очередь глава Германии заявила, что Берлин хочет поддерживать хорошие отношения с Москвой.