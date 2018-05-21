В Китае бывшие влюбленные выплачивают "налог на расставание"

Полиция китайского Ханчжоу обнаружила в одном из местных баров подозрительную сумку. В ней оказалось около двух миллионов юаней (почти 23 миллиона рублей). Вскоре было установлено, что эту сумму один из жителей города оставил своей бывшей девушке в качестве платы за разрыв отношений, сообщает британская телерадиокомпания BBC.

В этом случае, однако, экс-возлюбленная мужчины не получила посылку, и стражи порядка были вынуждены вернуть сумку владельцу.

Тем не менее, случаи выплат "налога на расставание" в Китае учащаются. Как правило, платит инициатор разрыва отношений. Сумма "налога" высчитывается, исходя из денег, усилий и времени, потраченных за то время, пока пара была вместе.

Социологи говорят, что такое поведение кажется милым лишь на первый взгляд. Одни эксперты считают, что введение налога на расставание – это следствие существования в обществе потребления, где все измеряется деньгами.

Другие уверены, что подобные выплаты – следствие сильного социального неравенства между мужчинами и женщинами. Часто представительницы прекрасного пола отказываются от карьеры ради семьи, оказываясь после расставания в более уязвимом положении, чем мужчина.