Взрыв в Баку: есть погибшие

Два человека погибли и двое получили ранения в результате взрыва, произошедшего в одном из кафе в столице Азербайджана.

Как передает ТАСС, об этом сообщило информационное агентство АПА.

Взрыв прогремел в кафе, которое находится рядом с торговым

центром "Элит" в Бинагадинском районе столицы Азербайджана.

Двое пострадавших были срочно доставлены в больницу.

Причины взрыва пока неизвестны. На месте ЧП работают сотрудники правоохранительных органов.