Медведь сбежал из цирка и пугал прохожих на улицах города

Жители Гагарина были удивлены, увидев на проезжей части медведя, пугавшего водителей. Спустя короткое время появился работник цирка, не без труда поймал беглеца и отвел его обратно.

Между тем для обитателей Смоленской области наблюдение в своих городах медведей становится обычным делом: всего неделю назад в соседней Вязьме прохожие видели крупного косолапого частном секторе, а во дворе пятиэтажного дома — медвежонка. Оба тоже сбежали из цирка и были пойманы.